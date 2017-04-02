ضيف نقطة نظام هذا الأسبوع هو رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، الذي يفخر بإيصال رسالتهم من خلال الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وحاز جائزة الأوسكار.

يقول: نحن حياديون بتضحياتنا وتقديم الخدمة للناس ولسنا حياديين بين الضحية والجلاد. ونحن لا نسأل أي شخص ننتشله خلال أعمال الإنقاذ عن دينه أو طائفته ولا نعمل في مناطق ذات طابع طائفي معين من دون سواها. نحن نتعامل مع مقاتلي المعارضة كمدنيين ونقدم لهم خدماتنا عندما يكونون في منازلهم. ويقرّ ضيفنا: نعم لدينا متطوعون كانوا مسلحين ولكنهم تركوا طريق الموت وعادوا إلى طريق الحياة على حد قوله. ويؤكد الصالح أنهم لا ينشرون أي صورة يمكن أن تؤذي أصحاب العلاقة لكننا نوثق كل شيء.