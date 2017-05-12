نقطة نظام: لبنى ابيضار

ضيفة نقطة نظام لهذا الأسبوع هي الممثلة المغربية لبنى ابيضار بطلة الفيلم المثير للجدل "الزين اللي فيك" والتي تقول: كنت ضحية الثقة التي وضعتها في المخرج نبيل عيوش، موضحة أن النقد كان ينصب على الفيلم الخام الأصلي غير الممنتج والذي تسرب إلى الجمهور وليس على الفيلم نفسه. وتقول في هذا السياق: هذه أول مرة في تاريخ السينما يضيع أو يسرب شريط أصلي غير ممنتج. وتعلن لبنى ابيضار أنها تحب بلدها المغرب ولم يكن المقصود من الفيلم مهاجمة بلدها. وتقرّ قائلة: لقد تصرفت بغباء وأدليت بتصريحات غبية كان فيها نوع من الانتقام.