لماذا استقالت ضيفة هذا الاسبوع الصحافية الفرنسية من أصل مغربي زينب الغزوي من جريدة "شارلي إيبدو" المثيرة للجدل؟ تقول إنها انضمت إلى الجريدة في مستهل "الربيع العربي" لأنها وجدت فيها منبرا بسيطا وحرا يهتم بكل ما يجري في العالم العربي. اما استقالتها بداية هذا العام فمرجعها بحسب قولها إن الجريدة أصبحت بعد الهجوم الارهابي على مكاتبها اوائل 2015 تدار بشكل رأسمالي وليبرالي وعنيف تجاه الصحافيين وضحايا العملية الارهابية. وتقول إن الرسوم الساخرة التي تنشرها الجريدة تعود الى تقليد فرنسي عريق من ايام الثورة الفرنسية.