البعد الآخر | مستقبل عملية السلام بعد الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي

حلقة "البعد الآخر" هذا الأسبوع تدور حول مستقبل عملية السلام في الفترة المقبلة بعد الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي. لماذا شهدت فترة التسعينيات تسارعا في البحث عن حلول للقضية الفلسطينية وإبداء مرونة من جميع الأطراف قبل أن يتم تجميد الجهود المبذولة لأكثر من عقدين من الزمان. ضيف الحلقة هو المبعوث الأميركي الأسبق للسلام في الشرق الأوسط دينيس روس الرجل الذي أسهم في تحريك مياه المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في فترة التسعينيات وتُوجّت باتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين ثم اتفاق وادي عربة بين الأردن وفلسطين.