البعد الآخر | السودان اليوم على مفترق طرق

السودان اليوم على مفترق طرق، وهذا قد لا يكون أمرا جديدا .. فما أكثر مفترقات الطرق التي مزّقته على مدى نصف قرن.

لكن الملفات المطروحة تبدو وكأن الدراما السياسية وصلت إلى ذروة الأحداث وأصبحت في انتظار الحلول الجذريّة ومنها: النيل وسد النهضة، المصالحة السياسية، اتفاق الفصائل المسلحة، إنهاء العلاقة بالإرهاب والانفتاح من جديد على الشمال من دون الهجرة إليه.

هذه الملفات وصلت إلى مرحلة الذروة وتنتظر حسما نهائيا في الأيام المقبلة، وهو ما سيُعالجه برنامج "البعد الآخر"، هذا الأسبوع.

