البعد الآخر | كيف يتحول العيش المشترك لاستراتيجية تتجاوز حدود اتفاقيات السلام

هل هي حقا مفاجأة؟

هل الزخم الذي حققته الإمارات ثم البحرين في عملية السلام لم يكن متوقعا أو منفصلاً عن سياق عام تقدم فيه الدولتان الخليجيتان مثالا عالميا نادرا للعيش المشترك بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق..

الإجابة يمكن أن يجدها المرء في شوارع أبوظبي ودبي والمنامة حيث يعيش ملايين البشر معاً منذ وقت طويل.

التحدي الذي تقدمه عملية السلام الحالية هو كيف يتحوّل العيش المشترك إلى استراتيجية تتجاوز حدود الاتفاقات الموقعة بين الساسة والقادة. ويتجاوز أيضا حدود الشعارات والكلام المعسول.

يستضيف برنامج "البعد الآخر" هذا الأسبوع النائب في البرلمان البحريني محمد البوعينين ومستشار ملك البحرين والناشط في مجال الحوار بين الأديان الحاخام مارك شناير.

