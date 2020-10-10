البعد الآخر | "أنتيفا" إرهاب اليسار المتطرف

في الأعوام الفائتة زادت معدلات العنف التي ترتكبها حركات اليسار المتشدد في أوروبا وأميركا تحت شعار مواجهة الفاشية .. من هنا جاء الاسم الذي تطلقه هذه الحركات على نفسها ANTIFA .. هذه الحركات التي يُقدّر عددها بالمئات في أوروبا وأميركا أصبحت مسؤولة عن موجات متصاعدة من العنف في الشوارع وتحويل التظاهرات والاحتجاجات السلمية إلى أعمال شغب وحرق وتدمير للممتلكات. ماذا وراء حركات الأنتيفا .. هل يوجد رابط تنظيمي أو أيديولوجي يجمع بينها أو هدف مشترك تسعى إليه أم أنها حركات متفرقة يجمع بينها الاحتجاج العنيف ومحاولة الخروج على النظام العام.