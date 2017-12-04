متحف محمود درويش...وجه فلسطين الثقافي

موسيقى وصور (قصيدة أمر باسمك )

بريدج

بيت القصيد هنا...وسيد الكلمة هنا..روحا وجسدا واشياء أخرى.. ليس متحفا عاديا تحوي جنباته تذكارات ومقتنيات...بل مكان مفعم بالرهبة والشجون والكثير من الشعر...

سامح خضر

مدير متحف محمود درويش

يتحدث عن التجرية الشعرية والانسانية لدرويش..

مقطع من على هذه الأرض يستحق الحياة..

شاعر فلسطين والثورة والحب...محمود درويش.. كتب لهم جميعا ..وكتب للموت والغياب والانتظار...بمداد قلم ممزوج بألم المهاجر واللاجئ والمعتقل..

سامح خضر

مدير متحف محمود درويش

يتحدث عن ان درويش يمثل نموذج الفلسطيني..

متحف .. يحكي حكاية عاشق القهوة...ولاعب النرد...حقيبة سفره التي رافقته في هجرته الأولى من كفر ياسيف إلى حيفا حطت رحالها في متحفه..بطاقته ومتعلقاته الشخصية تقول لهم..من أنا لأقول لكم ما أقول لكم... وصاحب المكان لم يغادر مكتبه فهذه آخر سترة لبسها ملقاة على الكرسي.

هو درويش واحد لفلسطين ..لكن متحفه يسعى الى صناعة دراويش متعددة تحمل لواء الادب والثقافة بكل روافدها..عبر إقامة نشاطات ومعارض تكرس المشهد الثقافي الفلسطيني..

بريدج

نمير قاسم

رسامة فلسطينية

ازدحام الجمهور داخل قاعة الجليل..لا يقل عن ازدحامه في ساحة المتحف..التي امتلأت بجيل فلسطيني واعد اراد ان تكون روح محمود درويش شاهدة على حقه في الحياة..



