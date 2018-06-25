صباح العربية | دبكة في شوارع القدس

عمره عشر سنوات... لكنه جاب العالم... وأضفى روحا من الفرح والسعادة والرقص... مركز عوشاق ... ومقره مدينة القدس.... يعزز الهوية الفلسطينية على طريقته... من خلال تعليم فنون الأداء الحركي والتراثي للطلاب الراغبين التعلم الدبكة الفلسطينية على اصولها...

معنا اليوم من القدس موفدة العربية إلى فلسطين سماح السيد التي تستضيف فرقة أوف للرقص أحد فرق مركز عوشاق ...