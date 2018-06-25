عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية فلسطين الوجه الجميل

صباح العربية | دبكة في شوارع القدس

رابط مختصر

عمره عشر سنوات... لكنه جاب العالم... وأضفى روحا من الفرح والسعادة والرقص... مركز عوشاق ... ومقره مدينة القدس.... يعزز الهوية الفلسطينية على طريقته... من خلال تعليم فنون الأداء الحركي والتراثي للطلاب الراغبين التعلم الدبكة الفلسطينية على اصولها...
معنا اليوم من القدس موفدة العربية إلى فلسطين سماح السيد التي تستضيف فرقة أوف للرقص أحد فرق مركز عوشاق ...

إقرأ أيضاً القدس تستعد للعيد... ورائحة الكعك تنبعث من حاراتها القدس تستعد للعيد... ورائحة الكعك تنبعث من حاراتها 21:40 GMT
إقرأ أيضاً الأمير وليام يزور قبر والدة جدته في كنيسة مريم المجدلية الأمير وليام يزور قبر والدة جدته في كنيسة مريم المجدلية 13:27 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

الآراء