بانوراما أزمة الهاشمي تهدد تحالف المالكي والأكراد والمصالحة الفلسطينية وتحديات السلام آخر تحديث: الأربعاء 9 صفر 1433 هـ - 04 يناير 2012 KSA 08:04 - GMT 05:04 تارخ النشر: الأربعاء 9 صفر 1433 هـ - 04 يناير 2012 KSA 07:04 - GMT 04:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما أزمة الهاشمي تهدد تحالف المالكي والأكراد والمصالحة الفلسطينية وتحديات السلام PDF اطبع حجم الخط بانوراما: أزمة الهاشمي تهدد تحالف المالكي والاكراد والمصالحة الفلسطينية وتحديات السلام