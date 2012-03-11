بانوراما اتفاق الجامعة وروسيا لتسوية أزمة سوريا آخر تحديث: الأحد 17 ربيع الثاني 1433 هـ - 11 مارس 2012 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الأحد 17 ربيع الثاني 1433 هـ - 11 مارس 2012 KSA 09:04 - GMT 06:04

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يتناول برنامج بانوراما محورين الاول الجامعة العربية تتفق مع روسيا على اسس لتسوية الأزمة السورية والمحور الثاني الأسد والمعارضة السورية يرفضان دعوة عنان للحوار.