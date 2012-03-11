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بانوراما اتفاق الجامعة وروسيا لتسوية أزمة سوريا

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يتناول برنامج بانوراما محورين الاول الجامعة العربية تتفق مع روسيا على اسس لتسوية الأزمة السورية والمحور الثاني الأسد والمعارضة السورية يرفضان دعوة عنان للحوار.

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