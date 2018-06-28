أفريقيا في مواجهات إرهابية جدية

10 آلاف من داعش والقاعدة.. كيف تواجههم أفريقيا؟

من شمالها إلى سواحل البحر الأحمر قرب خط الاستواء.. ومن صحرائها الكبرى إلى سواحلها الغربية.. أفريقيا تتضاعف معاناتها من الإرهاب عاما بعد آخر.

آخر التحذيرات صدر عن وزير الخارجية المغربي الذي أكد أن أكثر من عشرة آلاف عنصر ينتمون لتنظيمي داعش والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي موجودون في قارة إفريقيا.

عدد يفرض تحديات هائلة على بلدان القارة التي تمتد حدود نسبة مقدرة منها آلافَ الكيلومترات وفي ظل طبيعة شديدة القساوة، وفي ضوء هشاشة سياسية وأمنية في بعض البلدان، تسمح بتمدد أنشطة هذه الجماعات.



"هارلي ديفيدسون" هل تفتح الطريق لهجرة الشركات الأميركية؟



الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي دفعت بشركة أميركية ذائعة الصيت مثل "هارلي ديفيدسون" لنقل قسم من إنتاجها إلى الخارج، في خطوة وصفها ترمب بأنها "رفع للراية البيضاء" !

ليست مجرد كرة.. "قوة ناعمة" وأكثر !

لا.. ليست مجرد "كرة" يتقاذفها اثنان وعشرون لاعبا لساعة ونصف الساعة. ولا هي المداخيل المالية الهائلة خاصة من مناسبة كالمونديال. إنها ذلك وأكثر. إنها "القوة الناعمة" التي تظهر بها بلدان، لدرجة أن تصبح كرة القدم هي "علامتَها الأبرز".