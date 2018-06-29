احتمالات فرض عقوبات أممية على إيران

الأدوارُ الإيرانية ُ السالبة في طولِ المنطقةِ وعرضِها لم تعد خافية، والمسؤولون في طهران لا يُنكروا ذلك وإن غلفوا الأمرَ كلَه بالانتصار ِ للضعفاء ومواجهةِ الإمبريالية وغيرِها من الشعاراتِ التي تخفي أمراً واحداً : "تصدير الأيدلوجيا" والهيمنة على بلدانَ أخرى.

الدلائلُ كلُها تُشيرُ إلى انتقالِ طهران، منذ فترةٍ ، من تصديرِ الأفكار إلى تصديرِ الأسلحة وزعزعةِ أمن ِ المنطقة. وذلك ما دعا واشنطن للمطالبة بفرض ِ عقوباتٍ أمميةٍ على إيران التي دمغت سلوكَها بـ"الخبيث".

الولايات المتحدة .. جدل بشأن "قرصنة ضد القرصنة"

من مجرد فيلم لقرصان إنترنت شاب كاد أن يشعل حربا عالمية ثالثة، وشاهده الرئيس ريغان، لتدخل أميركا في جدل انتهى بقانون يحظر القرصنة، إلى موجات هجمات إلكترونية، دعت الأميركيين إلى فتح الجدل مجددا حول الأمر.

العاملون في مجالِ الامن الالكتروني في الولايات المتحده يطالبون الان بتعديلِ قانون ٍيمنع القرصنهَ الالكترونيه ليُصبح اكثرَ قَبولا لمبدأِ القرصنةِ بالمثل، ما يفتح الباب واسعا، في حال إقرار التعديل، أمام مواجهات إلكترونية جديدة.. معززة بالقانون هذه المرة.



السياحة والطقس .. وجهات فريدة وتحديات جمة

اختلاف الفصول، المناخات المتغيرة، الثلوج، قيظ الصحاري، كلها عوامل باتت لا تؤثر على الجذب السياحي، إن توفرت مقومات أخرى مهمة، بل إن لم تكن مثل هذه المناخات بحد ذاتها، عاملا جاذبا.

والبلدان العربية تتوفر فيها مقومات عدة، من بينها "ثراء الطبيعة" و"تنوع المناخات"، لكن هل تشكل السياحة فعلا رافدا حيويا من روافد الدخل؟ هل انكمشت في بعض البلدان مؤخرا؟ ما هي الفرص المتاحة.. وأين؟ وما التحديات؟ ما الذي يشجع السائحون على التوجه إلى مكان ما؟