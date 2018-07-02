مهمة غريفيث .. والمهاجرون إلى أوروبا بين نارين

انعكاسات الاحتجاجات المستمرة في الجنوب على الأوضاع السياسية في إيران وأدوار طهران في الخارج

حظوظ المبعوث الأممي في محادثاته في صنعاء بشأن الحديدة ومينائها في ضوء تشدد الميليشيات بشأن المحافظة

المهاجرون غير القانونيين بين رمضاء البلدان التي فروا منها ونار القوانين والإجراءات الأوروبية

الكاتب المصري، أحمد عبدالحليم عطية في "أدباء في بانوراما"



الضيوف:

الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي الايراني

أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن والامم المتحدة

مجيد بودان المحامي في القانون الدولي

الكاتب المصري، أحمد عبدالحليم عطية

