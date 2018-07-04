بانوراما | صفقة قطر مع إسرائيل وحماس



صفقة قطر مع إسرائيل وحماس .. وإرهاب إيران في باريس

موضوعات:

خفايا الصفقة التي تحاول قطر عقدها بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة

أجندة ومقترحات الأردن مع الجانب الروسي لتهدئة الأوضاع في درعا

شبهات تورط طهران في التخطيط لشن هجمات إرهابية في فرنسا

المفكر والكاتب السعودي، دكتور عبدالله الغذّامي ضيفا على أدباء في بانوراما



ضيوف:

من رام الله عبد المجيد سويلم الكاتب السياسي

من عمان محمد داودية الوزير والدبلوماسي السابق

من باريس هارولد هيمان الكاتب الصحفي

من الرياض الدكتور عبد الله الغذامي استاذ النقد الثقافي

