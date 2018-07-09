بانوراما | "صفقة" قطر في فلسطين

محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح يتحدث عن وساطة قطر بين حماس وإسرائيل وتقديمها اقتراحات بتشغيل الفلسطينيين في إسرائيل وبالتعاون من خلال اتفاقيات محدودة.



وكيف ستطبق الكويت أحكام السجن على عدد من أبرز نواب المعارضة الحاليين والسابقين



والمتحف الفلسطيني في واشنطن... لقاء مع مؤسسه نزار فرسخ...



والشاعرة المغربية أسماء بنكيران ضيفة فقرة أدباء في بانوراما

