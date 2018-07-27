بانوراما | استهداف باب المندب .. "سر التوقيت"

الموضوعات:

أهداف ميليشيات الحوثي من التصعيد في باب المندب على البحر الأحمر في هذا التوقيت بعد خساراتها في البر

جدل عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم بين الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار وحقوق الإنسان

آثار الحرب التجارية الكونية والتصعيد بين الأطراف العالمية الكبرى وانعكاستها على الشرق الأوسط

الباحث والكاتب اليمني مصطفى ناجي ضيف "أدباء في بانوراما"

الضيوف:

من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فايز الشهري

من عمان الدبلوماسي والوزير الأردني السابق محمد الداودية

من لندن أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي

من مدينة سانت الفرنسية الباحث والكاتب اليمني مصطفى ناجي