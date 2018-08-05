بانوراما | إيران جمهورية مريضة اقتصاديا ومذعورة من العقوبات

- قراءة في مقابلة والدة بن لادن مع صحيفة الغارديان التي كشفت تحول الابن الطيب والمتفوق دراسيا إلى المطلوب الأول.

الضيف المتخصص وعضو مجلس الشورى السعودي إبراهيم النحاس كشف ان الجماعات المتطرفة ساءها نهج السعودية المبني على بناء الاستقرار والسلم في المنطقة، وحاولت عبر بن لادن وغيره تقويض جهودها، لكن السعودية تنبهت لمحاولة دخول الفكر المتطرف إلى المدارس والمناهج والمساجد.

- إبنة ستيف جوبز تنتقم منه بمذكرات قاسية عن جانبه المظلم

- وحوار مع الكاتب والقاص المصري هشام اصلان في فقرة أدباء في بانوراما

