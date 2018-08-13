بانوراما | ميزان القوة العسكرية بين الخليج وإيران



الأردن يكشف عن مخطط إرهابي كبير وراء خلية السلط ويحقق في ارتباطاتها بالخارج،

معنا من عمان مازن القاضي مدير الامن العام سابقا وعضو مجلس النواب

تركيا تعيد فكرة انشاء جيش وطني للمعارضة السورية للواجهة،

معنا من الرياض عبد الجبار العكيدي المحلل العسكري السوري

ردا على تهديدات إيران.. استراتيجي أميركي يقول: الميزان العسكري في المنطقة هو لصالح دول الخليج

معنا من واشنطن أنطوني كوردسمان مدير قسم الاستراتيجيات في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

أول امرأة تتقلد رئاسة اتحاد الكتاب التونسي ضيفة أدباء في بانوراما الشاعرة جميلة الماجري

