بانوراما | محادثات السويد والتوتر في جنوب لبنان

جولة جديدة من المباحثات بين الأطراف اليمنية بإشراف ٍ أممي ٍ في السويد ..

جولة تأتي بعد جولات سابقة أفشلتها ميليشيات الحوثي لأسباب عدة، وسط َ

اتهامات بأن قرارها في طهران لا في صعدة

الشرعية تتوجه إلى هذه المفاوضات متمسكة ً بالمرجعيات الثلاث للحل ..

وملوحة بأن انهيارها يعني سيطرة َ الحكومة على الحديدة ...

وهي قدمت تسهيلات في سبيل إنجاح هذه الجولة ..

أبرزها نقل جرحى الميليشيات إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.

ولا يُعرف ما إذا كانت خسائر ُ الميليشيات في الأشهر الماضية ..

والعقوبات ُ على إيران ستدفعها إلى البحث عن الفرصة الماثلة ِ للسلام أم لا.

حالة من الفوضى عمت مجلس النواب العراقي وحالت دون المصادقة على استكمال التشكيلة الوزارية، في تعثر جديد لرئيس الحكومة، عادل عبدالمهدي

عبدالمهدي قال إنه لن يقدم َ قوائم َ وزراء ٍ إضافية ..

بل يتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة ِ

الأسماء الحالية أو أيةِ قائمة أخرى ..

هذا فيما تلوح ُ أطراف سياسية بحجب الثقة عنه ..

مُناخ سياسي تنحسر معه الآمال باستكمال تشكيل الحكومة والبدء ِ

في التعاطي مع الملفات المهمة في العراق.

