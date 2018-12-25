بانوراما | جهود التسوية في ليبيا .. وتعثر الحكومة اللبنانية

إشراك "سيف الإسلام" في العملية السياسية؟

جهود أوروبية حثيثة لوضع ليبيا على المسار الصحيح، وإنهاء الفوضى التي أعقبت رحيل نظام القذافي، واستمرت إلى الآن، وسط انقسامات عميقة، ومواجهات مسلحة.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في ليبيا لإجراء محادثات مع مسؤولين ليبيين وفي مقدمتهم رئيسُ حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح, وقائد الجيش، خليفة حفتر في بنغازي.



الحكومة اللبنانية ما زالت قيد التشكيل منذ أشهر. والجميع يتهم الجميع بعرقلتها. رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، قال إنه سيلتزم الصمت. رئيس مجلس النواب، نبيه بري،

اتهم أحزابا لم يسمّها بأنها لا تريد تشكيل الحكومة. والخلاف لا يزال قائما بشأن وزراء سنة اقترحتهم ميليشيا حزب الله. هذا كله يأتي وسط تساؤلات عن عدد الوزراء اللبنانيين مقارنة بدول عربية أخرى أكبر وأوسع ثراءً.

