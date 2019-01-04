بانوراما | احتجاجات السودان.. وترمب يخلط الأوراق في سوريا

بعد الشارع ... أحزاب السودانية تتنصل من قارب البشير

من الخرطوم فيصل محمد صالح المحلل السياسي



ما هي الصورة الآن في سوريا. وهل تراجع ترمب عن فكرة الانسحاب

من الرياض الدكتور يحيى العريض الناطق باسم هيئة التفاوض السورية



كيف أفقرت مغامرات طهران اربعين مليون إيراني

من واشنطن الدكتور حسن هاشميان المحلل السياسي الايراني



ما هي وصفة فيفا لإنقاذ قطر من ورطة مونديال

من القاهرة اشرف محمود الناقد الرياضي

