بانوراما | واشنطن تطالب بغداد بتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي

بوادر أزمة عراقية أميركية عنوانها ميليشيات الحشد.. واشنطن تطالب بحلها وبغداد تلتمس المهلة
ضيف: من لندن ماجد السامرائي المحلل السياسي العراقي
خيارات واشنطن لضربة عسكرية لطهران.. هل يطبق بولتون نظريته: لإيقاف إيران لا بد من قصفها؟
ضيف: شهريار آهي المحلل السياسي الايراني
مشاركة سوريا المرتقبة في القمة الاقتصادية ، هل يمهد لعودتها إلى كنف الجامعة العربية
ضيف: من بيروت بطرس حرب عضو مجلس النواب اللبناني السابق
بعد بريكست .. ما هو شكل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ، وكيف هي أوروبا بدون بريطانيا
ضيف: من بروكسل كورت ديبوف رئيس مركز ميدان للدراسات السياسية