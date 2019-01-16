بانوراما | واشنطن تطالب بغداد بتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي

بوادر أزمة عراقية أميركية عنوانها ميليشيات الحشد.. واشنطن تطالب بحلها وبغداد تلتمس المهلة

ضيف: من لندن ماجد السامرائي المحلل السياسي العراقي

خيارات واشنطن لضربة عسكرية لطهران.. هل يطبق بولتون نظريته: لإيقاف إيران لا بد من قصفها؟

ضيف: شهريار آهي المحلل السياسي الايراني

مشاركة سوريا المرتقبة في القمة الاقتصادية ، هل يمهد لعودتها إلى كنف الجامعة العربية

ضيف: من بيروت بطرس حرب عضو مجلس النواب اللبناني السابق

بعد بريكست .. ما هو شكل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي ، وكيف هي أوروبا بدون بريطانيا

ضيف: من بروكسل كورت ديبوف رئيس مركز ميدان للدراسات السياسية

