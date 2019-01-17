اجتماع برلين لحل الأزمة اليمنية بغياب اليمن

اجتماع برلين لحل الأزمة في اليمن.. مشاركة دولية وغيابٌ للحكومة

ضيف: وكيل وزارة الشباب اليمنية الدكتور حمزة الكمالي

بعد نجاة حكومتها من حجب الثقة، آمال مشروع تيريزا ماي لمغادرة بلادها الاتحاد الاوروبي

ضيف: المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين صامويل

من أبرز ما تحدث به صامويل: رئيسة الوزراء ستعود للبرلمان وهدفها الحصول على الإجماع بشأن الانسحاب من الاتحاد

التنافس العربي الإيراني في العراق، فرص الأشقاء في مواجهة تغول طهران

ضيف: الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث

كليب مقترح لبن صقر: ولاء بعض السياسيين العراقيين لإيران ساعد في تعزيز نفوذها بالعراق

الإغلاق الحكومي.. خلاف متفاقم بين إدارة ترمب والكونغرس وخسائر فاقت تكلفة جدار المكسيك

ضيف: كارلين بومان كبيرة الباحثين في معهد أميركان إنتربرايز



