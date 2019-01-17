بانوراما | بعثة أممية إلى اليمن

مع غريفيث.. خط ثان للأمم المتحدة في اليمن بمسمى بعثة دولية، واتفاق الأسرى يبحث التطبيق في عمّان
ضيف: من لندن السفير عبد الوهاب الطواف دبلوماسي سابق
شمال سوريا.. بين تذبذب العلاقات الأميركية التركية، وتمسكِ روسيا بعودتهِ إلى سيادة ِ النظام
ضيف: من واشنطن الدكتور سونر شابتاي مدير برنامج الأبحاث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى
تونس .. نحو إضراب ثان بعد فشل ِ مفاوضات الحكومة واتحادِ الشغل ، في الاتفاق على رفع الأجور
ضيف: الدكتور خالد عبيد الباحث في الشؤون السياسية
عضوية الأمم المتحدة.. حملة فلسطينية لحشد التأييد رغم تحدي الرفض الأميركي وجمود المصالحة الوطنية
السفير الفلسطيني حازم أبو شنب القيادي في حركة فتح