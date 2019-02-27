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الشارع السوداني يتحدى الطوارئ الهند وباكستان على شفير تصعيد خطير

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الشارع السوداني يتحدى الطوارئ
الهند وباكستان على شفير تصعيد خطير
وترمب وكيم في قمة الأضواء والسياسة


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