الشارع السوداني يتحدى الطوارئ الهند وباكستان على شفير تصعيد خطير آخر تحديث: الأربعاء 21 جمادي الثاني 1440 هـ - 27 فبراير 2019 KSA 22:19 - GMT 19:19 تارخ النشر: الأربعاء 21 جمادي الثاني 1440 هـ - 27 فبراير 2019 KSA 20:48 - GMT 17:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الشارع السوداني يتحدى الطوارئ الهند وباكستان على شفير تصعيد خطير PDF اطبع حجم الخط الشارع السوداني يتحدى الطوارئالهند وباكستان على شفير تصعيد خطيروترمب وكيم في قمة الأضواء والسياسة