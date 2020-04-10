بانوراما | من سيحكم العالم بعد انتهاء الوباء.. ومتى يكتشف لقاح كورونا؟ آخر تحديث: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 00:36 - GMT 21:36 تارخ النشر: الجمعة 16 شعبان 1441 هـ - 10 أبريل 2020 KSA 00:30 - GMT 21:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | من سيحكم العالم بعد انتهاء الوباء.. ومتى يكتشف لقاح كورونا؟ PDF اطبع حجم الخط صراع بين أميركا والصين بسبب كورونا .. من سينتصر؟اللقاح الخارق الذي سينهي معاناة البشر من كورونا .. متى سيكتشف؟