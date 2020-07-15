بانوراما| هل تقبل الوفاق بالتفاوض أم تشهد ليبيا معركة عسكرية بين مصر وتركيا؟ آخر تحديث: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 04:23 - GMT 01:23 تارخ النشر: الأربعاء 24 ذو القعدة 1441 هـ - 15 يوليو 2020 KSA 04:22 - GMT 01:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما| هل تقبل الوفاق بالتفاوض أم تشهد ليبيا معركة عسكرية بين مصر وتركيا؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | قادة وعسكريون في حماس جواسيس لصالح إسرائيل 23:48 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | التضارب المستمر بشأن إجراءات كورونا، إلى متى يستمر؟ 11:49 GMT