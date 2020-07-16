بانوراما | التضارب المستمر بشأن إجراءات كورونا، إلى متى يستمر؟ آخر تحديث: الخميس 25 ذو القعدة 1441 هـ - 16 يوليو 2020 KSA 14:49 - GMT 11:49 تارخ النشر: الخميس 25 ذو القعدة 1441 هـ - 16 يوليو 2020 KSA 13:34 - GMT 10:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | التضارب المستمر بشأن إجراءات كورونا، إلى متى يستمر؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما| هل تقبل الوفاق بالتفاوض أم تشهد ليبيا معركة عسكرية بين مصر وتركيا؟ 01:23 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | النفط الليبي محرك المعارك وموجة اختراقات لحسابات تويتر 01:14 GMT