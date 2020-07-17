بانوراما | النفط الليبي محرك المعارك وموجة اختراقات لحسابات تويتر آخر تحديث: الجمعة 26 ذو القعدة 1441 هـ - 17 يوليو 2020 KSA 04:14 - GMT 01:14 تارخ النشر: الجمعة 26 ذو القعدة 1441 هـ - 17 يوليو 2020 KSA 04:13 - GMT 01:13 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | النفط الليبي محرك المعارك وموجة اختراقات لحسابات تويتر PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | التضارب المستمر بشأن إجراءات كورونا، إلى متى يستمر؟ 11:49 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | الاحد 19 يوليو 2020 19:56 GMT