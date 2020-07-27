بانوراما | كشف جرائم جديدة للبشير.. وتركيا تشعل شرق المتوسط آخر تحديث: الاثنين 6 ذو الحجة 1441 هـ - 27 يوليو 2020 KSA 23:07 - GMT 20:07 تارخ النشر: الاثنين 6 ذو الحجة 1441 هـ - 27 يوليو 2020 KSA 23:04 - GMT 20:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | كشف جرائم جديدة للبشير.. وتركيا تشعل شرق المتوسط PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما| الخميس 23 يوليو 2020 02:54 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | حالة هدوء حذر في المنطقة الحدودية بين إسرائي 19:35 GMT