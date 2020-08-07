بانوراما | ترمب وبايدن اتهامات بالتجسس والخيانة.. وحكومة دياب بفخ حريق بيروت آخر تحديث: الجمعة 17 ذو الحجة 1441 هـ - 07 أغسطس 2020 KSA 00:25 - GMT 21:25 تارخ النشر: الجمعة 17 ذو الحجة 1441 هـ - 07 أغسطس 2020 KSA 23:55 - GMT 20:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | ترمب وبايدن اتهامات بالتجسس والخيانة.. وحكومة دياب بفخ حريق بيروت PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | بعد تفجير لبنان.. هل يسلم حزب الله سلاحه؟ 05:08 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات 00:10 GMT