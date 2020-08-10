بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات آخر تحديث: الاثنين 20 ذو الحجة 1441 هـ - 10 أغسطس 2020 KSA 03:10 - GMT 00:10 تارخ النشر: الاثنين 20 ذو الحجة 1441 هـ - 10 أغسطس 2020 KSA 03:08 - GMT 00:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | ترمب وبايدن اتهامات بالتجسس والخيانة.. وحكومة دياب بفخ حريق بيروت 21:25 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | صراع الحدود والغاز .. هل سقطت حيلة أردوغان؟ 00:31 GMT