بانوراما | صراع الحدود والغاز .. هل سقطت حيلة أردوغان؟ آخر تحديث: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 03:31 - GMT 00:31 تارخ النشر: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 هـ - 11 أغسطس 2020 KSA 03:29 - GMT 00:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | صراع الحدود والغاز .. هل سقطت حيلة أردوغان؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات 00:10 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | لقاح روسي لكورونا.. ونصيحة واشنطن لأي حكومة لبنانية مقبلة 00:08 GMT