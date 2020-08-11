عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية بانوراما

بانوراما | صراع الحدود والغاز .. هل سقطت حيلة أردوغان؟

رابط مختصر
إقرأ أيضاً بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات بانوراما | ماذا ينتظر لبنان بعد الانهيار الاقتصادي وانفجار المرفأ والتظاهرات 00:10 GMT
إقرأ أيضاً بانوراما | لقاح روسي لكورونا.. ونصيحة واشنطن لأي حكومة لبنانية مقبلة بانوراما | لقاح روسي لكورونا.. ونصيحة واشنطن لأي حكومة لبنانية مقبلة 00:08 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر