بانوراما | بايدن يدعو لإسقاط أردوغان.. وعقوبات مغلظة في انتظار إيران آخر تحديث: الخميس 1 محرم 1442 هـ - 20 أغسطس 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 تارخ النشر: الخميس 1 محرم 1442 هـ - 20 أغسطس 2020 KSA 00:34 - GMT 21:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | بايدن يدعو لإسقاط أردوغان.. وعقوبات مغلظة في انتظار إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | إدانة عضو بحزب الله في اغتيال الحريري 22:20 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | من إليوت أبرامز المبعوث الأميركي "مهندس الحروب" مسؤول ملف إيران الجديد 21:55 GMT