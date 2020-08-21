بانوراما | من إليوت أبرامز المبعوث الأميركي "مهندس الحروب" مسؤول ملف إيران الجديد آخر تحديث: الجمعة 2 محرم 1442 هـ - 21 أغسطس 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: الجمعة 2 محرم 1442 هـ - 21 أغسطس 2020 KSA 00:41 - GMT 21:41 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | من إليوت أبرامز المبعوث الأميركي "مهندس الحروب" مسؤول ملف إيران الجديد PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | بايدن يدعو لإسقاط أردوغان.. وعقوبات مغلظة في انتظار إيران 21:50 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | موجة كورونا الثانية قد تعيد الإغلاق.. والكاظمي بمرمى هجوم إيراني 20:50 GMT