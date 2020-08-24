بانوراما | موجة كورونا الثانية قد تعيد الإغلاق.. والكاظمي بمرمى هجوم إيراني آخر تحديث: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 23:50 - GMT 20:50 تارخ النشر: الاثنين 5 محرم 1442 هـ - 24 أغسطس 2020 KSA 23:50 - GMT 20:50 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | موجة كورونا الثانية قد تعيد الإغلاق.. والكاظمي بمرمى هجوم إيراني PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | من إليوت أبرامز المبعوث الأميركي "مهندس الحروب" مسؤول ملف إيران الجديد 21:55 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | ما هي خيارات السراج.. ما هو حقيقة علاج فيروس كورونا ببلازما الدم؟ 23:27 GMT