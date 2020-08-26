بانوراما | شروط الجيش لوقف النار وتظاهرات تتسع ضد الوفاق.. ليبيا إلى أين؟ آخر تحديث: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 00:40 - GMT 21:40 تارخ النشر: الأربعاء 7 محرم 1442 هـ - 26 أغسطس 2020 KSA 23:55 - GMT 20:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | شروط الجيش لوقف النار وتظاهرات تتسع ضد الوفاق.. ليبيا إلى أين؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | ما هي خيارات السراج.. ما هو حقيقة علاج فيروس كورونا ببلازما الدم؟ 23:27 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | الصراع في المتوسط.. هل تخمده الجهود الدبلوماسية؟.. أم يشعل مواجهة عسكرية؟ 20:58 GMT