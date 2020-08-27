بانوراما | الصراع في المتوسط.. هل تخمده الجهود الدبلوماسية؟.. أم يشعل مواجهة عسكرية؟ آخر تحديث: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 23:58 - GMT 20:58 تارخ النشر: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 23:57 - GMT 20:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | الصراع في المتوسط.. هل تخمده الجهود الدبلوماسية؟.. أم يشعل مواجهة عسكرية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | شروط الجيش لوقف النار وتظاهرات تتسع ضد الوفاق.. ليبيا إلى أين؟ 21:40 GMT