بانوراما | ترمب يحمل رجال بايدن مسؤولية "مؤامرة".. زيارة ماكرون إلى بغداد آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 01:01 - GMT 22:01 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 01:00 - GMT 22:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | ترمب يحمل رجال بايدن مسؤولية "مؤامرة".. زيارة ماكرون إلى بغداد PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | مئوية لبنان الكبير .. الصراع في طرابلس الليبية 21:49 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | حرارة المواجهات مع تركيا ترتفع في المتوسط.. وتونس على شفا أزمة جديدة 20:53 GMT