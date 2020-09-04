بانوراما | حرارة المواجهات مع تركيا ترتفع في المتوسط.. وتونس على شفا أزمة جديدة آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 23:53 - GMT 20:53 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 23:34 - GMT 20:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | حرارة المواجهات مع تركيا ترتفع في المتوسط.. وتونس على شفا أزمة جديدة PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | ترمب يحمل رجال بايدن مسؤولية "مؤامرة".. زيارة ماكرون إلى بغداد 22:01 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | هل ستندلع الحرب بين تركيا واليونان.. التمويل القطري للحوثيين 23:55 GMT