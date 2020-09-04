بانوراما | حرارة المواجهات مع تركيا ترتفع في المتوسط.. وتونس على شفا أزمة جديدة آخر تحديث: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 23:53 - GMT 20:53

تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 23:34 - GMT 20:34

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