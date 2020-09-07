بانوراما | هل ستندلع الحرب بين تركيا واليونان.. التمويل القطري للحوثيين آخر تحديث: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 02:55 - GMT 23:55 تارخ النشر: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 02:38 - GMT 23:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | هل ستندلع الحرب بين تركيا واليونان.. التمويل القطري للحوثيين PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | حرارة المواجهات مع تركيا ترتفع في المتوسط.. وتونس على شفا أزمة جديدة 20:53 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | حزب الله ينسحب من سوريا.. ونصرالله وهنية يجتمعان في مكان سري 22:32 GMT