بانوراما | حزب الله ينسحب من سوريا.. ونصرالله وهنية يجتمعان في مكان سري آخر تحديث: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 01:32 - GMT 22:32 تارخ النشر: الثلاثاء 20 محرم 1442 هـ - 08 سبتمبر 2020 KSA 01:17 - GMT 22:17 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | حزب الله ينسحب من سوريا.. ونصرالله وهنية يجتمعان في مكان سري PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | هل ستندلع الحرب بين تركيا واليونان.. التمويل القطري للحوثيين 23:55 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | رسالة تحذير أميركية جديدة لحلفاء حزب الله في لبنان 19:40 GMT