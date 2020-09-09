بانوراما | رسالة تحذير أميركية جديدة لحلفاء حزب الله في لبنان آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 22:40 - GMT 19:40 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 22:22 - GMT 19:22 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | رسالة تحذير أميركية جديدة لحلفاء حزب الله في لبنان PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | حزب الله ينسحب من سوريا.. ونصرالله وهنية يجتمعان في مكان سري 22:32 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | الغزو التركي الإيراني .. الخسائر التركية في ليبيا 23:56 GMT