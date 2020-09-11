بانوراما | الغزو التركي الإيراني .. الخسائر التركية في ليبيا آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 02:56 - GMT 23:56 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 02:55 - GMT 23:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | الغزو التركي الإيراني .. الخسائر التركية في ليبيا PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | رسالة تحذير أميركية جديدة لحلفاء حزب الله في لبنان 19:40 GMT إقرأ أيضاً بانوراما| بعد اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.. هل تتغير الأوضاع في الشرق الأوسط؟ 23:41 GMT