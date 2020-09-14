بانوراما| بعد اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.. هل تتغير الأوضاع في الشرق الأوسط؟ آخر تحديث: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 02:41 - GMT 23:41 تارخ النشر: الاثنين 26 محرم 1442 هـ - 14 سبتمبر 2020 KSA 00:57 - GMT 21:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما| بعد اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.. هل تتغير الأوضاع في الشرق الأوسط؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | الغزو التركي الإيراني .. الخسائر التركية في ليبيا 23:56 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | محاكمة ناصر الخليفي بتهم فساد. ولماذا يستعين أردوغان بقوات تتبعه مباشرة؟ 01:12 GMT