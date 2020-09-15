بانوراما | محاكمة ناصر الخليفي بتهم فساد. ولماذا يستعين أردوغان بقوات تتبعه مباشرة؟ آخر تحديث: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 04:12 - GMT 01:12 تارخ النشر: الثلاثاء 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 KSA 04:11 - GMT 01:11 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | محاكمة ناصر الخليفي بتهم فساد. ولماذا يستعين أردوغان بقوات تتبعه مباشرة؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما| بعد اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.. هل تتغير الأوضاع في الشرق الأوسط؟ 23:41 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | انعاكسات اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل 00:14 GMT