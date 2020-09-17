بانوراما | انعاكسات اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل آخر تحديث: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 03:14 - GMT 00:14 تارخ النشر: الخميس 29 محرم 1442 هـ - 17 سبتمبر 2020 KSA 03:07 - GMT 00:07 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | انعاكسات اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | محاكمة ناصر الخليفي بتهم فساد. ولماذا يستعين أردوغان بقوات تتبعه مباشرة؟ 01:12 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | جديد تداعيات وأسباب استقالة السراج.. وما دور تركيا في تلك الخطوة المفاجئة؟ 21:59 GMT