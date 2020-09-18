بانوراما | جديد تداعيات وأسباب استقالة السراج.. وما دور تركيا في تلك الخطوة المفاجئة؟ آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 00:59 - GMT 21:59 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 00:59 - GMT 21:59 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | جديد تداعيات وأسباب استقالة السراج.. وما دور تركيا في تلك الخطوة المفاجئة؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | انعاكسات اتفاقي السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل 00:14 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | السيسي يذكر تركيا والوفاق بخط سرت الأحمر 02:40 GMT