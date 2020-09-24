بانوراما | السيسي يذكر تركيا والوفاق بخط سرت الأحمر آخر تحديث: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 05:40 - GMT 02:40 تارخ النشر: الخميس 6 صفر 1442 هـ - 24 سبتمبر 2020 KSA 05:10 - GMT 02:10 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بانوراما | السيسي يذكر تركيا والوفاق بخط سرت الأحمر PDF اطبع إقرأ أيضاً بانوراما | جديد تداعيات وأسباب استقالة السراج.. وما دور تركيا في تلك الخطوة المفاجئة؟ 21:59 GMT إقرأ أيضاً بانوراما | السودان وإسرائيل واتفاق وشيك .. نفط ليبيا واتفاق إعادة الإنتاج 01:27 GMT